Dans son nouveau livre, ‘la Trahison des Clercs d’Israël’, l’écrivain et avocat Pierre Lurçat nous propose son analyse et sa réflexion critique sur les intellectuels juifs ‘pacifistes’ dont l’influence, négligeable à l’époque du Brith Shalom dans les années 1920, semble croître au fil des ans.

Propos recueillis par Claire Dana-Picard

Le P’tit Hebdo: Dans cet ouvrage, vous allez à contre-courant des idées reçues et vous osez même utiliser le mot très fort de ‘trahison’. Est-ce un cri du cœur ?

Pierre Lurçat : Ce livre n’est pas un cri du cœur mais le fruit d’une analyse et de vingt ans d’observation de la politique israélienne. Le mot trahison doit être entendu dans un sens bien précis qui renvoie au livre de Julien Benda, ‘La trahison des clercs’ (paru en 1927 et réédité en 1946). Il s’agit de la trahison d’intellectuels qui ne sont pas prêts à remettre en question leurs principes lorsque la réalité évolue.

Lph: Qui sont pour vous les ‘clercs d’Israël’ ?

P.L.: Ce sont des intellectuels juifs israéliens depuis l’époque de Martin Buber, il y a cent ans, jusqu’à aujourd’hui qui ont défendu constamment, envers et contre tout, des principes pacifistes abstraits et coupés des réalités du conflit israélo-arabe. Les thèses que je défends s’inspirent de certains auteurs dont le philosophe israélien Yoram Hazony, qui a écrit un livre monumental sur le sujet, ‘l’Etat juif’, et d’autres études sur le post-sionisme et le pacifisme.

Lph : A qui s’adresse votre livre ? Quel a été votre objectif lorsque vous l’avez écrit ?

P.L.: C’est un livre que j’ai écrit en pensant à la fois au public israélien, francophone ou non (puisqu’une traduction en hébreu est en cours) et à un public plus large étant donné que je montre que les problèmes que connaît Israël sont de plus en plus partagés avec les autres pays du monde occidental. Le lecteur européen pourrait s’y intéresser étant donné qu’il vit à l’heure actuelle une situation largement comparable à celle d’Israël face à la montée de l’islam radical.

Mon objectif est de faire comprendre au lecteur occidental que selon le modèle israélien, il faut non pas adopter une attitude trop conciliante et trop humaniste face à ses ennemis mais au contraire, mener contre eux une guerre sans merci conforme d’ailleurs à la morale juive authentique. Je réfute le modèle perverti d’une morale juive incitant à la complaisance et finalement à la faiblesse face à nos ennemis.

Lph: Serait-ce ce modèle ‘perverti’ qui conduirait aux accusations portées contre Israël dont le monde attend un comportement exemplaire ?

P.L.: Il existe un paradoxe que j’analyse : on nous reproche très souvent de ne pas avoir un comportement assez moral face à nos ennemis mais dans le même temps, on nous fait le reproche inverse. Par exemple, pendant la guerre de Gaza, les spécialistes du droit international et du droit de la guerre ont reproché à Israël d’avoir eu une attitude inédite que les Occidentaux ne peuvent pas imiter face au Hamas, notamment en prévenant la population civile avant chaque attaque, alors qu’on sait que les civils servaient souvent de boucliers humains.

Lph : Quels sont les points essentiels que vous soulevez dans votre ouvrage ?

P.L.: J’évoque les problèmes du droit de la guerre que je viens d’énoncer et je retrace l’historique du pacifisme israélien depuis un siècle. Je consacre en outre un chapitre aux écrivains israéliens pour montrer que beaucoup d’entre eux refusent la posture de l’écrivain critique du gouvernement à laquelle nous ont habitués certains auteurs encensés dans les médias occidentaux. Un autre chapitre aborde la question des institutions dans lequel je cite notamment la Cour suprême qui est devenue le premier pouvoir en Israël en réalisant une sorte de putsch judiciaire à l’époque du juge Aaron Barak.

En ce qui concerne les médias, je parle surtout du journal Haaretz, quotidien israélien de référence des médias occidentaux, qui s’inscrit dans ce narratif antisioniste que j’analyse et que je critique.

Lph: Avez-vous des solutions à proposer ?

P.L.: Bien sûr. La solution serait de refuser cette morale pacifiste, qui n’a de juif que le nom et qui en fait ressemble plutôt à une morale chrétienne dévoyée, pour retrouver les valeurs juives authentiques qui sont celles de la Torah et de la pensée juive à travers l’histoire. Celle-ci a certes délaissé un peu les questions de la guerre depuis très longtemps mais elle contient quand même les instruments pour réfléchir au problème de la guerre et de la morale.

Lph: Assiste-t-on à un réveil aujourd’hui dans ce sens ?

P.L.: Certainement. On a vu justement, à l’occasion du procès du soldat Azaria, que la société israélienne était très divisée sur le sujet et que la position de l’establishment militaire et judiciaire était aujourd’hui minoritaire dans la société israélienne.

Lph: Où peut-on se procurer votre livre ?

P.L.: Il se vend dans les librairies en France mais on peut aussi l’acheter sur le site de l’éditeur : http://lamaisondedition.com/trahison-clercs-disrael

La Trahison des Clercs d’Israël

La Maison d’Edition