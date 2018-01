Tragédie: une famille juive américaine décimée dans le crash d’un avion au Costa Rica

Le crash d’un avion de tourisme dimanche dans une région montagneuse près de l’île balnéaire de Punta Islita (Costa Rica) a fait douze morts. Dix touristes américains et les deux pilotes avaient pris place dans ce monomoteur Cessna de la compagnie Nature Air. Cinq parmi les victimes formaient une famille juive de New York qui voulait effectuer un voyage au Costa Rica pour nouvel-an: les parents, Brice et Irena Steinberg et leurs trois enfants Matthew, William et Zacharie.

On ne connaît pas encore les circonstance exactes du crash, mais il y avait de forts vents dans la région.

C’est l’organisation Zaka qui a été chargée de rapatrier aux Etats-Unis les dépouilles de cinq victimes.

Photo Twitter