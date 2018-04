Tragédie de Tsafit: rassemblements de recueillement à Jérusalem et Tel-Aviv

Des centaines de jeunes, dont de nombreux issus des écoles de préparation pré-militaire, se sont rassemblés à Tel-Aviv et à Jérusalem pour se recueillir après la tragédie de Tsafit. Sur la place Rabin comme à Kikar Tsion, des centaines de bougies du souvenir ont été allumées, et les jeunes se sont assis pour entonner des chants de circonstance et pour parler des dix jeunes qui ont trouvé la mort lors de ce drame.

A Tel-Aviv, Dany Zamir, directeur-général des écoles de préparation pré-militaire a tenu à être présent avec les jeunes et leur a notamment dit: “Nous sommes tous dans la douleur, avec toute la population du pays. Nous pleurons la mort tragique de dix jeunes gens qui étaient la ‘crème’ du pays, disparus de cette terrible tragédie. Ce sont des jours extrêmement difficiles pour nous tous, nous entourons les malheureuses familles de toute notre affection et participons à leur peine (…) Il ne fait pas de doute qu’il faudra tirer toutes les leçons de ce drame. Mais nous laisserons cela aux autorités compétentes qui enquêteront et publieront les conclusions qui s’imposent afin que de telles tragédies ne se reproduisent plus jamais”.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90