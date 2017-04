Tour de vis gouvernemental contre les constructions illégales

Les chiffres de 2016 sur les destructions de maisons illégales indiquent une hausse de 380% par rapport à 2015! Il ne s’agit pas d’un hasard. Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan et le commandant de la police Rony Alshekh, en concertation avec le Premier ministre ont décidé de prendre à bras-le-corps ce problème qui sévit presque exclusivement dans les secteurs arabe israélien et bédouin. Un réel laxisme a régné pendant trop d’années, notamment à cause des menaces d’émeutes proférées à chaque fois par les députés arabes.

En 2016, ce sont quelque 1.200 constructions illégales ont été localisées lors de contrôles de police nettement accrus. Le nombre de destructions a lui-aussi nettement augmenté.

Réagissant à ces données, le ministre Guilad Erdan a déclaré: « Même si Ayman Oudeh et ses amis continuent à inciter et à menacer, la loi sera respectée et les constructions illégales seront détruites ».

Photo Sliman Khader / Flash 90