Toupet de l’Union européenne: des drones filment des localités juives de Judée-Samarie

C’est en trouvant un drone multirotors tombé dans une forêt du mont Hevron qu’un habitant du village de Maon a permis de découvrir que l’Union européenne observe les localités juives de Judée-Samarie ainsi que des sites sensibles. Cet habitant a alerté le mouvement Regavim qui a révélé l’affaire à la presse.

En visionnant les images enregistrées par la carte-mémoire du drone, les spécialistes de Regavim ont eu le preuve que l’appareil était fourni par l’UE à des Arabes palestiniens à des fins d’observation, non seulement de localités juives mais aussi de bases de Tsahal et d’antennes de sécurité.

A Tsahal on dit avoir ignoré ce genre d’ingérence jusqu’à de ce jour. A Regavim, on dénonce cette ingérence européenne et on demande au ministère des Affaires étrangères de réagir de manière ferme.

Vidéo:

Photo Wikipedia