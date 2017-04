Pas touche, ça brûle ! Par Bely

Formule lapidaire aussi nettement insuffisante que cette Lapalissade qui dénonce ce que toute nouvelle maman ne peut manquer de constater aussitôt la double période nourrisson-bébé terminée : Le tout petit enfant ne se rend absolument pas compte de tous les dangers potentiels qui l’entourent.

A contrario ce monde dans lequel il commence à évoluer par lui-même est d’autant plus attirant qu’il lui est totalement inconnu.

Conséquence : Tout devient objet de désir. Nul besoin d’attendre que le serpent se soit manifesté auprès de la Femme pour qu’une petite Eve (ou un petit Adam) ait déjà succombé à l’appel de la première curiosité qui se manifeste…

Et tout est objet de tentation ! Qui résisterait au plaisir de connaître quelle est cette « chose » qui vient de passer à portée de sa petite main ? Pas ce petit humain qui l’attrape de facto pour l’enfouir aussitôt dans sa bouche et goûter le meilleur ou le pire des n’importe quoi !

Cela-dit, tout le monde de connaître la suite de l’histoire du premier couple de l’humanité.

Mais il sait peut-être moins, que prétendre à la liberté de découvrir par soi-même, est encore plus cher payé par des milliers de petits israéliens confrontés à cet accident majeur que sont les brûlures.

A noter qu’apparemment le nombre de ces accidents est quasiment équivalent dans l’UE, ni plus ni moins en Israël.

La différence porte essentiellement sur une prise de conscience du problème qui a amené le ministère de la santé à publier sur le web des recommandations aussi basiques qu’utiles sous ce gros titre encourageant : Les brûlures ne sont pas un effet de la fatalité, Il est tout à fait possible d’éviter la prochaine !

Et de rappeler : « Les brûlures chez les enfants constituent des blessures fréquentes surtout en hiver et principalement chez les plus-petits. En 2015, ils ont été plus de 3000 à être admis aux urgences dont trois enfants sur cinq suite à des brûlures causées par des liquides brûlants dans des cliniques de BETEREM.

D’après une analyse de données conduite par cette organisation, confirmation est obtenue que ce sont les moins de 4 ans qui constituent le plus important groupe à risques dans ce domaine.

En adoptant un certain nombre de règles de sécurité simples, chaque maman pourra protéger ses enfants et leur éviter de grandes souffrances.

Une brûlure qui, chez un adulte, n’engendre qu’une sensation désagréable, risque chez un enfant de le conduire à une hospitalisation en urgence durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après une ou plusieurs interventions chirurgicales avec les monstrueuses cicatrices que l’on connait.

Suit une liste de conseils éclairés qu’il est impératif de consulter en cliquant sur le lien copié-collé ci-après, pour sauver l’intégrité corporelle de son enfant.

http://www.health.gov.il/french/topics/kidsandmatures/safety/pages/childburn.aspx