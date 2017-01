« Si je t’oublie Jérusalem » à la cérémonie d’investiture de Donald Trump!

Pour la première fois depuis trente ans, un rabbin a été invité à prendre la parole lors de la cérémonie d’investiture d’un président américain.

Le rabbin Marvin (Moshe Haïm) Hier, fondateur du Centre Simon Wiesenthal a pris la parole, et après avoir prié l’Eternel pour qu’il bénisse le nouveau président Donald Trump, il a cité un certains nombre de versets bibliques et de maximes morales. Il a demandé la bénédiction divine pour les alliés des Etats-Unis à travers le monde, immédiatement auivie par des passages du célèbre psaume 137: « Sur les rives du fleuve de Babylone nous étions assis et pleurions Sion (…) Si je t’oublie Jérusalem, que ma main droite m’oublie ».

Vidéo:

Photo: Youtube