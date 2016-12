Tolérance politique: sondage intéressant aux Etats-Unis

L’institut de sondages PRRI de Washington a réalisé une étude intéressante suite à la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle. Il s’agissait de savoir quel est le degré de tolérance politique des Démocrates envers les Républicains et vice-versa. Le critère utilisé a été le nombre d’internautes qui ont rayé de leur liste d’amis Facebook ceux qui n’étaient pas de la même opinion politique qu’eux. Le résultat est édifiant quoique pas étonnant: les internautes démocrates ont supprimé trois fois plus d’amis républicains que l’inverse! L’intolérance démocrate va jusqu’à la suppression de membres de la famille qui ont voté en faveur du candidat républicain. Et ce sont les femmes démocrates qui se sont montrées…les moins démocrates!

La frustration et la décecption sont compréhensibles dans le camp démocrate, mais l’indice de démocratie se jauge également à la capacité d’accepter une défaite et de ne pas remettre en question la légitimité du vainqueur. Les notions de « libéral », « éclairé » ou « progressiste » sont donc à redéfinir, et pas uniquement aux Etats-Unis…

Photo Illustration