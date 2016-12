Titre des années 1930 dans le Daily Telegraph londonien

Le quotidien londonien Daily Telegraph a consacré un article inquiétant sur l’atmosphère anti-israélienne et antisémite qui se développe dans les universités britanniques. Le titre rappelle d’autres époques que l’on croyait révolues à jamais: « Les universités zones de non-droit pour les étudiants juifs« .

L’article se base sur une étude réalisée par la députée et baronne Ruth Deech qui a recensé un nombre croissant de témoignages d’étudiants juifs ayant été agressés verbalement et même physiquement dans les universités du pays. Elle a indiqué que la haine très forte envers Israël auprès de nombreux étudiants glisse très facilement vers l’antisémitisme. La députée a également dressé un parallèle entre les importants fonds fournis à des grandes universités britanniques en provenance des pays arabes et le degré d’hostilité à Israël ainsi que le laxisme des dirigeants envers les manifestations d’antisémitisme.

Photo Illustration