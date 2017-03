Theresa May prend la défense d’Israël devant le Conseil des droits de l’homme

La cheffe du gouvernement britannique Theresa May a attaqué le conseil des droits de l’homme de l’ONU pour son attitude hostile envers Israël. Elle a prévenu que si cette situation perdure, la Grande-Bretagne votera contre toutes les résolutions condamnant Israël. Theresa May reproche aussi au conseil des droits de l’homme de ne jamais dénoncer le terrorisme qui frappe Israël et a souligné que sur 135 résolutions votées par le Conseil, 68 étaient consacrées à la condamnation d’Israël! Elle a aussi cité la résolution condamnant la présence d’Israël sur le Golan alors que le Conseil ignore pratiquement les horreurs qui se déroulent du côté syrien où des centaines de miliers de civils sont massacrés.

Il s’agit d’un deuxième avertissement adressé au conseil des droits de l’homme après celui des Etats-Unis par la voix de son ambassadrice à l’ONU Nikki Haley.

Inutile d’en attendre autant de la part de la France…

Photo Wikipedia