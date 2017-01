Theresa May, premier chef d’Etat invitée à rencontrer Trump

Theresa May, cheffe du gouvernement britannique, sera la première dirigeante à rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche depuis qu’il a pris ses fonctions. Elle sera reçue ce vendredi 27 janvier par le président américain. Leurs discussions devraient se concentrer essentiellement sur des questions d’échanges commerciaux et de sécurité.

Mme May a pris la parole jeudi soir devant des élus républicains à Philadelphie. Dans son discours, elle a notamment déclaré que ‘les Etats-Unis devaient se méfier de la Russie’ et ‘s’impliquer davantage dans les efforts déployés pour instaurer la paix dans le monde’.

Theresa May a ensuite estimé qu’il fallait ‘protéger les Etats démocratiques comme Israël qui se trouvaient dans un environnement hostile’.

Elle a par ailleurs indiqué que ‘la Grande Bretagne et les Etats-Unis ne devaient entreprendre des actions militaires dans d’autres pays que lorsque leurs intérêts nationaux étaient en danger’.