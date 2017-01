Theresa May, premier chef d’Etat invité par Donald Trump

La Première ministre britannique Theresa May a prévu de se rendre en fin de semaine à Washington pour y rencontrer le président des Etats-Unis Donald Trump. Ce sera la première rencontre avec un chef d’Etat étranger que tiendra le nouveau locataire de la Maison Blanche. Au cours de l’entretien qui devrait avoir lieu vendredi, Mme May compte s’entretenir avec son hôte du libre-échange et de l’importance de l’Otan que Trump a qualifiée récemment d’obsolète dans une interview avec des journalistes européens.