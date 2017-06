La thérapie par les cartes. Invitation au voyage

Le petit Samuel inquiète ses parents par son côté introverti et secret. Il a du mal à reconnaître et encore plus à nommer ses propres sentiments.

Les questions que lui pose la psychologue pour l’encourager à parler ne réussissent qu’à l’intimider davantage et à le renfermer dans son monde. La situation semble bloquée jusqu’à ce que la thérapeute sorte un jeu d’images et demande au petit garçon de choisir une carte…C’est alors que l’enfant se détend et commence enfin à faire participer « les grands » à ses troubles émotionnels.

Par sa créativité et à l’aide des cartes, la psychologue réussit à créer rapidement un climat de confiance entre elle et l’enfant, et au bout de quelques minutes seulement met le doigt sur les difficultés de Samuel…

Comment fonctionnent les cartes thérapeutiques?

Les cartes de coaching ou thérapeutiques, sont composées d’images et de mots divers. La carte fait écho à la réalité interne de la personne et par un jeu de métaphore permet de visualiser, tel un miroir, le « moi » profond de la personne-même qui regarde la carte.

Ainsi elle peut percevoir plus facilement sa situation, sa place ou ses difficultés et arriver, toujours par le biais des cartes à de nouvelles prises de conscience, un changement de perspective et peut-être même de nouvelles solutions plus adaptées à ses besoins.

Pourquoi dit-on des cartes qu’elles sont une thérapie?

Je rencontre souvent dans mon activité des gens qui ont peur de consulter, juste parce qu’ils ont peur de ce qu’ils vont trouver. Ce sont pour la plupart des gens qui rejettent des parties d’eux-mêmes au lieu d’interroger ces mêmes parties.

C’est dommage car, selon moi, seule une connaissance plus profonde de soi permet d’arriver à un meilleur équilibre psychologique, émotionnel et physiologique et au final, d’améliorer ses relations avec soi-même et donc avec son entourage (conjoint, parents, amis…)

Les cartes permettent d’arriver à une meilleur perspective de soi grâce à un regard objectif et donc moins menaçant.

C’est-à-dire ?

Lorsqu’une personne interprète une carte, il lui semble d’abord qu’elle n’est qu’un spectateur extérieur, alors que l’association entre elle et l’image s’est déjà établie. Au fur et à mesure, elle se lie à elle et comme me l’a parfaitement formulé une patiente: « Les cartes rassurent. Elles me sont devenues familières et m’ont renvoyée la sensation que je n’étais pas isolée dans mon problème. »

Les cartes ont-elles une dimension visionnaire?

Pas du tout. Contrairement au jeu de tarots ou autres exercices de prédilection, prohibés par la thora, les cartes de coaching sont interprétées par le patient lui-même et non par le thérapeute. Elles ne sont que le reflet de son monde intérieur sans prendre appui sur d’autres données extérieures.

Ainsi, il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse en ce qui concerne cette méthode; toutes les interprétations ont leur place du moment qu’elles reflètent la vision du patient lui-même.

Il est également intéressant de noter qu’on trouvera autant d’interprétation à la même image que de personnes questionnées, ou qu’une même personne donnera différentes interprétations à la même image selon son stade d’évolution.

Les cartes thérapeutiques ne sont-elles destinées qu’aux thérapeutes?

Bien qu’il s’agisse d’une méthode largement utilisée dans le milieu de la médecine non conventionnelle, elle est aujourd’hui adoptée dans d’autres secteurs, entre autres chez les spécialistes de l’éducation, entraîneurs, travailleurs sociaux, formateurs, artistes et tous ceux qui veulent enrichir leur identité.

Elle est également préconisée pour renforcer les relations au sein de la cellule familiale.

Il existe à ce jour des centaines de jeux touchant à différents domaines de notre vie, (famille, carrière, couple, épanouissement personnel, thérapie de groupe ou individuelle…).

Libre à chacun d’en faire l’utilisation qui lui convient pour mieux entrer en contact avec son monde intérieur.

Cécile Abergel, psychothérapeute spécialisée en cartes thérapeutiques et Fleurs de Bach.

