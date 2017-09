Le Théâtre de Jaffa, antre du soutien au terrorisme

Phénomène unique au monde, la démocratie israélienne laisse s’exprimer des messages anti-israéliens et de soutien au terrorisme antijuif dans le cadre d’activités « culturelles ». Après le Théâtre Al-Maydan de Haïfa, voici le Théâtre de Jaffa. ville si souvent citée en exemple de « corexistence » judéo-arabe mais qui est comme toutes les villes mixtes de plus en pluss traversée par le nationalisme arabe et par l’Islam revendicatifs.

Le Théâtre de Jaffa a organisé la semaine dernière une soirée de soutien à Darin Tartour, une poétesse arabe israélienne originaire de Galilée, assignée à résidence depuis une année et mise en examen pour incitation à la violence et soutien au terrorisme. Dans l’un de ses poèmes elle appelait au soulèvement général pour « créer la Palestine arabe ». Elle avait également publié une photo d’elle sur Facebook avec la légende: « Je suis la prochaine shahid ».

Des dizaines d’artistes israéliens et arabes palestiniens étaient présents à cette soirée dirigée par l’actrice, réalisatrice et militante pro-palestinienne Einat Weitzman. Parmi les personnes présentes, l’épouse de Walid Daqa, terroriste auteur de l’enlèvement et l’assassinat de Moshé Tamam hy »d. C’est l’histoire humanisée de Walid Daqa qui avait été présentée au théâtre Al-Maydan de Haïfa, provoquant de vives réactions notamment de la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev. Cette dernière avait décidé de réduire l’aide de son ministère à cet établissement « culturel ».

Une pétition a été signée par cent quatre-vingt poètes et écrivains pour la libération de Darin Tartour, invoquant « une atteinte à la liberté d’expression ». Cette pétition avait été lancée par l’organisation « juive » américaine d’extrême gauche Jewish Voice for Peace (JVP).

Ce théâtre a égalément diffusé il y a quelques jours un clip appelant à la violence armée contre les soldats de Tsahal et les « colons ». La ministre de la Culture s’est dit décidée à prendre ce dossier également en main pour voir s’il y a lieu de prendre des mesures de rétorsions financières contre cet établissement. Elle a également lancé un appel au ministre des Finances Moshé Cahlon, responsable de l’affectation des budgets afin qu’il la soutienne dans son combat contre les établissements culturels qui permettent des activités anti-israéliennes sous leur toit. « Il est impensable que des lieux de culture deviennent une tribune de soutien au terrorisme », affirme avec raison la ministre.

Vidéo:

כן, גם אני לא האמנתי.זה קרה בתיאטרון יפו שהפך מבימת תרבות לבימת טרור.הגיע הזמן ששר האוצר והיועץ המשפטי לממשלה יממשו את סמכותם בחוק יסודות התקציב וימנעו תקצוב מוסדות תרבות המסיתים נגד מדינת ישראל וחותרים תחתיה.אם הם לא מסוגלים לעשות את זה, שיתנו לי לעשות את זה. Posted by ‎Miri Regev מירי רגב‎ on Sonntag, 3. September 2017

