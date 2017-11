Teva devrait licencier environ 25% de ses employés en Israël!!

La société pharmaceutique israélienne devrait licencier 1700 travailleurs en Israël soit environ 25% des 6 680 employés…

Mille sept cent employés de Teva devrait recevoir dans les prochaines semaines une convocation pour un entretien préalable au licenciement. Cette vague de licenciements est pourtant sans rapport avec la vague annoncée par Teva lors du rapport financier trimestriel d’août et sans lien non plus avec les licenciements de centaines de travailleurs qui ont eu lieu en juillet. Le 5 août dernier Teva avait annoncé le licenciement de 7 000 employés d’ici la fin de 2017 après de lourdes pertes trimestrielles et après l’acquisition d’Actavis Generics en août 2016. Un mois avant, en juillet dernier, l’entreprise avait déjà annoncé son intention de licencier 350 travailleurs de l’usine de Teva Tech à Kfar Saba. Toutes ces annonces avait provoqué des vagues de protestations de la part des membres de la Knesset et de la Histadrout. Finalement, la compagnie avait accepté de réduire légèrement le nombre de licenciements.

Les 1700 licenciements sont encore la conséquence du mauvais rapport du troisième trimestre publié par Teva il y a trois semaines, qui a pointé une très forte baisse de la rentabilité, une chute des flux de trésorerie et une réduction spectaculaire des prévisions pour le reste de l’année.

La raison majeure de ces difficultés s’est déclenché il y a deux mois, lorsque le concurrent de Teva, Mylan, a reçu de la part de la FDA, l’autorisation de commercialiser la version générique de Copaxone (le médicament qui traite la sclérose en plaque). Cela entraînera indubitablement une perte de revenus et de profit importants. De juin 2016 à juin 2017, les ventes de Copaxone ont atteint 3,3 milliards de dollars aux États-Unis et 4,1 milliards de dollars dans le monde. Il représentait environ 18% des ventes totales de Teva.

Début novembre, la publication des résultats du troisième trimestre a fait plonger de 20% l’action de Teva. Dans le même temps, le rendement de ses obligations a bondi de manière spectaculaire conséquence d’une réelle inquiétude quant à une crise de liquidité qui rendra difficile le remboursement de ses dettes à temps.

Divers fonds d’investissement ont commencé à envisager la reprise de l’entreprise. Une levée de fonds propres de 4 à 5 milliards de dollars est aussi envisagée, elle renforcera les capitaux propres de la société à 29,6 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre.

Dans ce contexte, Teva devrait également annoncer des centaines de licenciements aux États-Unis et en Europe.

