Une terroriste parmi les organisatrices de la grève de la faim anti-Trump

Des millions de femmes à travers les Etats-Unis vont observer un jeûne symbolique d’une journée le 8 mars prochain en signe de protestation contre le président Donald Trump. L’une des principales organisatrices s’appelle Rasmea Youssef Odeh. Il s’agit d’une terroriste arabe palestinienne qui avait été impliquée dans l’assassinat en 1969 de Léon Kanner hy’d et Edward Yaffe hy’d, deux étudiants israéliens. Condamnée à dix ans de prison elle avait été libérée dans le cadre d’un échange et avait émigré aux Etats-Unis. Elle avait menti sur son passé aux autorités de l’Immigration et avait obtenu la citoyenneté américaine. La chose ne s’est sue que récemment et elle doit être jugée dans les mois qui viennent. Depuis qu’elle est arrivée aux Etats-Unis elle a continué à militer dans les mouvances gauchistes, altermondialistes et antisionistes. Et en bonne « démocrate » elle refuse la légitimité du président Donald Trump.

Photo Illustration