Une terroriste invitée à la conférence de ‘Jewish Voice of Peace’

La terroriste Rasmea Odeh, ancienne membre du FPLP qui a fait 12 ans de prison en Israël pour son implication dans le meurtre de deux étudiants en 1969, sera l’invitée ce vendredi d’une conférence de l’organisation américaine Jewish Voice of Peace (JVP). Ce n’est pas la première fois qu’elle est conviée à un meeting de cette association.

D’autres personnalités anti-israéliennes participeront à l’événement qui va se tenir à Chicago et s’exprimeront notamment en faveur du boycott. On peut citer par exemple Linda Sarsour, militante anti-israélienne connue aux Etats-Unis dont certains membres de la famille ont séjourné dans des prisons israéliennes en raison de leurs liens avec le Hamas.

Il sera question, entre autres, pendant ce congrès, de porter atteinte à Israël, notamment par l’action du BDS, qui a subi quelques revers aux USA grâce à une loi, adoptée dans 17 Etats, interdisant les activités du mouvement, le dernier étant l’Arkansas.

L’organisation JVP, qui a été créée en 1996, compte à l’heure actuelle une soixantaine d’antennes à travers les Etats-Unis et travaille en collaboration régulière avec des associations pro-palestiniennes agissant contre l’Etat d’Israël comme par exemple ‘Students for Justice in Palestine’ très actif dans les campus américains et d’autres encore. La directrice de JVP, Rebecca Vilkomerson, a vécu par le passé pendant plusieurs années en Israël.

Le ministre des Affaires stratégiques Guilad Erdan (Likoud), cité par Aroutz Sheva, a déclaré que ‘JVP était une organisation antisémite qui incitait contre Israël’. Il a ajouté : « L’organisation collabore avec des groupes extrémistes qui ont pour ‘idéologie’ la destruction de l’Etat d’Israël. Le fait qu’ils aient invité pour leur conférence une terroriste qui a été détenue en prison en Israël est impardonnable ».

Quant au ministre Ayoub Kara, dont les propos ont également été rapportés par Aroutz Sheva, il a indiqué: « Les Juifs qui appartiennent à ‘l’organisation juive pour la paix’ plantent un couteau dans le dos de l’Etat d’Israël et du peuple juif. Une organisation qui invite des terroristes à prendre la parole à sa conférence et appelle au boycott de l’Etat d’Israël ne m’intéresse pas. A l’Olp, elle sera accueillie à bras ouverts ».