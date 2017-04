Un terroriste du FPLP éliminé…trente ans après!

Le bras d’Israël peut frapper des années plus tard ceux qui s’attaquent à lui. Selon des médias syriens, l’un des dirigeants du FPLP, Abd El-Rahim Ahmad Atik, aurait trouvé la mort lors d’un raid de Tsahal près de Kuneitra vendredi. Cette opération israélienne suivait la chute de trois obus de mortiers sur le plateau du Golan. Après cette attaque israélienne, les médias syriens avaient annoncé la mort de trois soldats syriens, sans préciser leur identité ni si une autre personne avait été tuée.

Le choix de la cible par Tsahal n’était pas clair mais il se pourrait que des informations aient révélé que le terroriste du FPLP se trouvait à ce moment-là dans la base visée. Le FPLP créé par Ahmed Jibril, combat aujourd’hui en Syrie aux côtés des forces de Bachar El-Assad. Le FPLP a confirmé la mort d’Abd El-Rahim Ahmad Atik sans donner davantage de détails.

Abd El-Rahim Ahmad Atik est connu des services israéliens. C’est lui qui en 1987 supervisa l’attentat dit de « La nuit des deltaplanes » près de la frontière israélo-libanaise. Ce jour-là, le 25 décembre 1987, deux terroristes venus depuis le Liban en deltaplane atterrissaient en Israël. L’un d’eux atterrit un peu trop au nord, dans la zone-tampon et fut abattu par les forces de Tsahal. Mais le second réussit à atterrir dans un champ et ouvrit le feu sur un camion militaire avant de se diriger vers un petit campement et mitrailler qui il trouvait.

Six soldats avaient été tués et dix autres blessés avant que le terroriste ne soit abattu.

