Le terroriste de Stockholm: un Ouzbek ayant fait allégeance à l’Etat Islamique

La police de Stockholm a confirmé la nature terroriste de l’attentat au camion-bélier commis vendredi dans l’une des rues les plus commerçantes de la capitale suédoise. L’attentat a fait quatre morts et quinze blessés.

Dès l’annonce de l’attentat, le Le Premier ministre, Stefan Löfven, s’était rendu les lieux et avait déclaré: « Je ressens la même colère que vous mais nous devons utiliser cette colère pour construire et aller de l’avant. Nous voulons, et je suis convaincu que c’est ce que veut le peuple suédois, vivre une vie normale. Nous sommes une société ouverte et démocratique et nous le resterons », a ajouté le dirigeant social-démocrate qui semble ne pas avoir compris ce qui se joue dans son pays.

Concernant l’enquête, un suspect de 39 ans a été arrêté dans un quartier nord de la ville. Il s’agit d’un immigré d’origine ouzbèque qui a été placé en garde à vue. Le premier interrogatoire a pu déterminer qu’il a fait allégeance au groupe Etat Islamique. L’individu était connu des services de renseignements suédois. Le chef de la police de Stockholm Dan Eliasson n’a pas exclu des complicités dans l’attentat. La police effectue des perquisitions dans la ville.

Le gouvernement suédois a annoncé une cérémonie d’hommage aux victimes pour lundi.

L’accueil généreux des immigrants, les conditions de vie qui leur sont offertes ainsi qu’une politique activement pro-palestinienne n’auront donc pas épargné la Suède. Un sujet de méditation pour ce pays donneur de leçons.

Photo Wikipedia