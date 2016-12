Le terroriste de Berlin abattu en Italie

Des sources sécuritaires européennes ont annoncé qu’Anis Amri, le terroriste musulman tunisien auteur de l’attentat de Berlin a été retrouvé et abattu près de Milan. Plus tôt dans la matinée, le site du quotidien italien La Republica avait indiqué que la police avait tenté d’appréhender un suspect dans la région milanaise. L’individu avait alors tiré sur les policiers en criant « Allah ou-akhbar », blessant deux d’entre eux. Il a été abattu, et c’est en vérifiant ses empreintes digitales que les policiers se sont rendus compte qu’il s’agissait du terroriste de Berlin.