Une terroriste condamnée à 16 ans de prison pour une attaque au couteau

La terroriste Shatila Abu Ayada, du village arabe de Kafr Kassem, qui a poignardé en avril dernier une femme à la tête et l’a légèrement blessée, a été condamnée à 16 ans de prison. En outre, elle devra verser à sa victime 100 000 shekels de dommages et intérêts. Le tribunal de district de Lod, qui a prononcé la sentence, a précisé que la prévenue avait agi avec cruauté pour des motifs raciaux et méritait donc une lourde peine de réclusion.