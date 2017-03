Une terroriste arabe palestinienne explusée des Etats-Unis

Après un combat judiciaire de trois ans, la terroriste arabe palestinienne Rasmayah Oudeh et son équipe d’avocats sont arrivés à un compromis avec la justice américaine. Elle sera déchue de sa citoyenneté américaine et devra quitter le territoire américain mais ne purgera aucune peine de prison. Dans le cadre de ce compromis, elle reconnaîtra également avoir obtenu la citoyenneté de manière irrégulière. Ce compromis doit être validé le mois prochain par un juge de Détroit.

Agée aujourd’hui de 69 ans, Rasmaya Youssef Oudeh fit partie d’un commando de l’OLP qui posa notamment des engins piégés au consulat de Grande-Bretagne ainsi que dans un supermarché de Jérusalem en 1969. Ce second attentat fit deux victimes, Léon Kanner hy’d et Edward Yoffeh hy’d ainsi que neuf blessés. Elle avait été condamnée à la réclusion à perpétuité en Israël mais avait d’été libérée dix ans plus tard, en 1979 dans le cadre d’un échange de prisonniers avec le FPLP.

Elle émigra aux Etats-Unis par la Jordanie où elle poursuivit jusqu’à l’heure actuelle son combat anti-israélien dans le cadre d’organisations d’extrême gauche. Elle fut encore très récemment invitée à s’exprimer lors du congrès de l’organisation juive pro-palestinienne « Jewish Voice for Peace ».

En 2014, Rasmaya Oudeh fut condamnée par un tribunal de Détroit pour escroquerie à l’immigration pour avoir caché aux autorités son passé terroriste et son séjour en prison. Condamnée à un an et demi de prison ferme, elle remporta cependant son appel en arguant qu’elle s’était trompée en remplissant les formulaires d’immigration…à cause du traumatisme conséquent aux tortures israéliennes durant sa détention!!

Mais une nouvelle procédure avait été engagée contre elle, avec à la clé une condamnation à sept ans et demi de prison. C’est sur cette sentence que ses avocats ont réussi à obtenir ce compromis. Ils ont qualifié cette décision de « victoire » car « cette Palestinienne a consacré sa vie au combat pour la libération de son peuple »! Ils ont tout de même qualifié le juge de « raciste » et son assesseur de « sioniste »!

Photo Illustration