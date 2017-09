Terrorisme: « prises » record du Shin Bet pour les mois de juillet et août

Lorsque l’on parle en Israël d’une période avec peu ou pas d’attentats, il ne s’agit pas d’une interruption dans la volonté meurtrière des terroristes arabes palestiniens. Celle-ci reste la même quelle que soit la période, la conjoncture ou le gouvernement israélien en place. Il s’agit en réalité du succès des divers services de renseignements et de sécurité, Shin Bet en tête, qui oeuvrent dans l’ombre de jour comme de nuit pour déjouer les attentats et démanteler les cellules terroristes.

Lors du préambule au conseil des ministres hebdomadaire, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a révélé que pour les mois de juillet-août 2017, le Shin Bet avait réussi à démanteler plus de soixante-dix cellules terroristes qui étaient en phase de préparation d’attentats en Israël, contre des soldats et des civils. Ce qui signifie en moyenne plus d’une par jour! Binyamin Netanyahou a rappelé que les citoyens d’Israël, par la force des choses, ne savent pas tout ce que le Shin Bet fait à longueur d’année pour assurer leur sécurité. Il a tenu à remercier les agents et dirigeants du Shin Bet pour leur dévouement et leur travail efficace. Le directeur de l’agence était présent au conseil des ministres au cours duquel il devait présenter un état des lieux sur les activités du Shin Bet.

Lors de son intervention, le Premier ministre a également évoqué son voyage officiel en Amérique latine qui commence dimanche: « Je pars aujourd’hui pour une visite historique dans quatre pays d’Amérique centrale et latine. C’est la première fois depuis la création de l’Etat d’Israël qu’un chef de gouvernement en place se rend en visite officielle dans ce continent. Ces visites renforceront les liens économiques, sécuritaires et technologiques entre Israël et ces pays et elles se situent dans la droite ligne du renforcement du statut international d’Israël que nous avons entamé avec succès ».

Binyamin Netanyahou en a profité pour adresser les sincères condoléances au gouvernement et au peuple mexicains après le tremblement de terre qui a frappé le pays qui a fait au moins 65 morts. Il a indiqué qu’il proposera l’aide israélienne aux sinistrés et à la reconstruction lors de sa rencontre avec le président mexicain Enrique Peña Nieto.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90