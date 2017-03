Terrorisme: la police britannique naïve?

La police britannique qui enquête sur le double attentat de Westminster a indiqué que selon toute vraisemblance, le terroriste Khalid Massoud a agi seul et qu’il n’y a pas d’informations sur de nouveaux attentats en préparation. Et c’est là que vient une déclaration ‘surprenante’: « Nous ne savons pas pour quels motifs il a agi et il faut se préparer à l’idée que nous ne saurons jamais pourquoi il a fait ça. La cause de cet attentat est peut-être morte avec lui »!!!

Les services antiterroristes britanniques avaient pourtant déjà repéré Khalid Massoud en le qualifiant de « potentiellement dangereux »…

Photo Wikipedia