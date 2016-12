Terrorisme: l’invention israélienne qui aurait pu empêcher l’attentat de Berlin (avec vidéos)

La petite société Mifram Ltd est spécialisée dans le développement de systèmes et équipements de défense et de protection dans les domaines civil et militaire. Depuis quelques années, avec l’apparition et la multiplication des attentats aux véhicules-béliers, Mifram Ltd a mis au point un système simple et peu coûteux (1000 dollars pièce) qui est capable de stopper n’importe quel véhicule en pleine course, y compris les camions: le « Modular Vehicle Barrier ».

Il s’agit d’une simple barrière pliante et aisément transportable, conçue dans un alliage particulièrement résistant, qui peut être montée assez rapidement et placée sur une route ou à l’entrée de sites sensibles. Cette barrière est conçue de telle sorte que si un véhicule la heurte, quelle que soit sa vitesse, elle plie légèrement vers l’avant mais ne cède pas. Elle s’enfonce partiellement dans le sol, provoquant l’arrêt du véhicule dans sa course. Tous les essais réalisés ont été probants à 100% avec des véhicules de tout gabarits.

De nombreux pays ont déjà contacté la firme israélienne, soit directement, soit de manière indirecte, pour ceux qui n’ont officiellement pas de relations avec l’Etat juif, mais jusqu’à présent, indique son Pdg, l’Allemagne n’avait pas estimé nécessaire de s’en doter malgré les démarches commerciales de la compagnie israélienne. Mais il rajoute que depuis l’attentat de Berlin, il a reçu des appels en provenance de milieux de la sécurité allemande lui demandant combien il lui restait d’exemplaires en stock…

Israël, une fois de plus, à la pointe des nations.

Vidéos:

Photo Youtube