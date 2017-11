Terrorisme: l’hypocrisie hideuse de la politique étrangère française une nouvelle fois affichée

Le député français Meyer Habib est une nouvelle fois intervenu avec courage et panache dans l’hémicyle de l’Assemblée nationale. Cette fois-ci c’était pour dénoncer la visite programmée en Israël d’une délégation de ‘France Palestine Solidarité’ à laquelle devaient prendre part des députés, sénateurs et maires communistes français ainsi que de la France Insoumise. Le député justifiait également la décision du gouvernement israélien d’interdire l’entrée de cette délégation en Israël en raison de son intention de rendre visite en prison au chef terroriste Marwan Barghouti et au terroriste franco-palestinien Salah Hamouri.

Avec passion et des mots très justes, Meyer Habib rappelait à ses collègues que Marwan Barghouti et Salah Hamouri n’étaient pas de simples « prisonniers politiques » comme l’affirment les membres de la dite délégation mais des terroristes dont l’un est responsable de la mort de dizaines de civils israéliens et l’autre, membre du FPLP, qui avait projeté l’assassinat du grand rabbin d’Israël Ovadia Yossef. Meyer Habib dénonçait une fois de plus le deux poids et deux mesures pratiqué par le Quai d’Orsay et la gauche française qui condamnent le terrorisme partout où il frappe mais le justifient dès lors qu’il s’attaque à des Israéliens.

Le député a également pourfendu « les députés islamo-gauchistes » du PCF et de la France Insoumise – unis pour l’occasion et qui avaient quitté l’hémicycle de manière démonstrative pendant son intervention – rappelant la haine qu’ils vouent à l’ancien Premier ministre Manuel Valls après son discours courageux au lendemain de l’attentat de l’Hypercacher, où il avait courageusement rappelé que l’antisionisme est la forme actuelle de l’antisémitisme.

Posant la question qui s’imposait, Meyer Habib demandait à ses collègues ce qu’ils penseraient si une délégation d’un pays ami venait en France pour demander la libération du terroriste Mehdi Nemmouche.

Enfin, il a dénoncé l’attitude du Quai d’Orsay qui a dénoncé la décision israélienne, « comme si l’apologie du terrorisme était normale et comme si l’appel au boycott était légal ».

Au nom du gouvernement, Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes auprès du ministre des Affaires étrangères a répondu au député et révélé une fois de plus la face hideuse de la diplomatie française envers Israël: « …il s’agit d’une décision souveraine du gouvernement israélien. Nous la respectons. Est-ce à dire que nous l’approuvons? Je ne crois pas. Parce que partout nous souhaitons que les parlementaires français aient accès auprès des interlocuteurs qu’ils veulent rencontrer pour remplir leur mission d’information (sic). Nous y sommes attentifs en Israël comme partout où des élus français se rendent (applaudissements). Et concernant plus particulièrement la situation de Salah Hamouri, je tiens à dire ici s’agissant d’un compatriote, il a droit pleinement. comme tous les Français emprisonnés à travers le monde à la protection consulaire, conformément à la Convention de Vienne… ». Par la suite, la ministre française a eu le culot d’exprimer la « préoccupation des autorités françaises sur la situation de Salah Hamouri » et de dire que « ni Salah Hamouri, ni son avocat ni le gouvernement français ne savent pas quels sont les chefs d’accusation qui sont retenus contre lui!

Une intervention hautement morale de Meyer Habib face à un Quai d’Orsay en droite ligne de sa tradition anti-israélienne et indulgente envers le terrorisme arabe palestinien.

