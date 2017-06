Terrorisme: une invention israélo-allemande contre les bombes dans les soutes d’avions

Le terrorisme islamique de plus en plus « sophistiqué » oblige les pays menacés à trouver rapidement des solutions et parades au danger qui menace parfois la vie de centaines de personnes à la fois. L’un des grands défis de la protection contre les attentats concerne les explosions d’avions en vol dues à l’introduction d’une bombe dans la soute des appareils de ligne. L’un des derniers exemples en date fut l’explosion d’un appareil russe qui venait de décoller de Sharm El-Sheikh en 2015. L’attentat commis par Daech en cadeau à Allah avait fait 224 victimes.

Des ingénieurs israéliens et allemands qui travaillent ensemble depuis quelques années ont mis au point un système qui pourra à l’avenir empêcher la destruction d’un avion en vol en cas d’explosion dans la soute. Il s’agit de parois élastiques extrêmement résistantes, séparées en cellules, qui tapisseront les soutes et seront capables de contenir le souffle d’explosions. Ainsi, un avion touché pourra poursuivre sa route et atterrir au besoin sur l’aéroport le plus proche.

Ce système ne pourra être appliqué que dans les soutes et non dans la cabine des passagers, c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les terroristes tentent actuellement de trouver de des moyens d’introduire des petites bombes dans le compartiment passagers, notamment au moyens d’ordinateurs ou autres appareils électroniques.

Ce système mis au point par les ingénieurs israéliens et allemands ne manquera pas en tout cas d’intéresser l’immense majorité des compagnies aériennes civiles.

Vidéo:

http://www.mako.co.il/news-military/security-q2_2017/Article-1bdee584b1bac51004.htm

Photo Wikipedia