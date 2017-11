Terrorisme: décès d’Odélia Assouline hy »d, blessée en 2011

Odélia-Ne’hama Assouline hy »d, jeune adolescente de Mevo Horon est décédée mercredi matin tôt après avoir été plongée durant six ans et demi dans le coma. Le 23 mars 2011, alors qu’elle se trouvait avec une copine près des arrêts d’autobus bondés près de Binyané Haouma à Jérusalem une forte explosion s’était produite. Un terroriste arabe palestinien avait déposé un engin piégé près d’un kiosque. L’attentat avait fait un mort et soixante-cinq blessés, dont Odélia Assouline, 14 ans, très gravement atteinte, notamment à la tête.

Depuis ce jour, la jeune fille se trouvait dans un coma profond et bénéficiait de soins continus et d’une présence permanente au domicile ses parents. Ces derniers avaient lancé un appel à la population pour prier en faveur de sa guérison. Hélas, son état s’est empiré ces deux dernières semaines et elle a été admise à l’hôpital Hadassa Ein Karem où elle est décédée.

Sa maman a expliqué que la jeune fille était née durant la période des shabbatot de « ne’hama » (consolation), c’est la raison pour laquelle ils l’avaient appelée Odélia-Ne’hama. Elle a remercié ses camarades d’école qui s’étaient mobilisées à chacun de ses jours anniversaires en distribuant des flyers au Kotel et au Tombeau de Rachel appelant les gens à prier pour elle, ou qui venaient régulièrement lui parler ou chanter à côté d’elle.

Très courageuse, la maman a rajouté que la solidarité et les prières de la population ont procuré beaucoup de force à la famille pour continuer à vivre.

Odélia-Ne’hama hy »d sera inhumée à 13h30 au cimetière de Mevo Horon.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé un message de sympathie à la famille: « J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille d’Odélia Assouline, gravement blessée dans un attentat à Jérusalem en 2011 et décédée ce matin. La population d’Israël dans son ensemble vous étreint et vous entoure, vous qui avez entouré Odélia avec tant de chaleur et de dévouement depuis l’attentat. Que son souvenir soit béni, elle restera gravée dans nos coeurs ».

