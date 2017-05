Tentative de lynchage en Samarie

Une foule d’Arabes palestiniens haineux s’est attaquée jeudi à un véhicule conduit par un israélien originaire d’Itamar, près du village de Hawara. Ils ont bombardé la voiture de pierres et de blocs, et D.ieu sait ce qui lui serait arrivé s’ils étaient arrivés à l’extraire de son véhicule. Le conducteur, qui heureusement était armé, a d’abord tiré en l’air depuis la fenêtre avant de tirer en direction de deux jeteurs de pierres, tuant l’un d’eux et blessant l’autre. Les forces de sécurité sont rapidement arrivées sur place et ont sauvé le conducteur, dispersant les émeutiers à l’aide de gaz lacrymogène.

Le conducteur juif, victime de cette tentative de lynchage, a été emmené pour interrogatoire et a dû prouver qu’il était en danger de mort et en état de légitime défense. Il a porté plainte auprès de la police pour tentative de meurtre.

Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a apporté son soutien total au conducteur. Il a parlé au commandant de la Division Samarie et lui a demandé de pratiquer la tolérance zéro envers les lanceurs de pierres qui mettent en danger la vie des habitants de la région.

Mercredi, ce furent deux automobilistes juifs qui durent ouvrir le feu sur la route 60 près d’Ofra, afin de se dégager d’une embuscade.

Photo Porte-parole Tsahal