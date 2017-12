Tentative d’attentat-suicide avant Chabbat

Vendredi après-midi, un individu muni d’un couteau a poignardé un garde-frontière près de Ramallah. Le terroriste s’était approché d’un groupe de gardes-frontières qui était aux prises avec des émeutiers au carrefour Ayosh. Le grade-frontières touché a été sérieusement blessé. Les autres gardes-frontières ont abattu le terroriste, le blessant gravement. Mais c’est en approchant du blessé qui faisait des mouvements suspects de sa main qu’ils se sont rendus compte qu’il portait sur lui une ceinture explosive. Ils se sont rapidement éloignés de la scène et ont une nouvelle fois tiré sur le terroriste. Mortellement blessé il est décédé lors de son transfert à l’hôpital.

La police enquête et émet l’hypothèse que le terroriste s’était déguisé en journaliste pour pouvoir approcher le groupe de gardes-frontières.

Les manifestations et affrontements entre émeutiers arabes et forces de l’ordre se sont poursuivis durant le Chabbat à Jérusalem, en Judée-Samarie et le long de la frontières avec la bande de Gaza, avec des jets de pierres et de bouteilles incendiaires.

Vidéo:

Photo