Tentative d’attentat près de Beit Leh’em

Afin d’adresser la bienvenue version arabe palestinienne au président Donald Trump, un terroriste a tenté de frapper des gardes-frontières à l’aide d’un couteau. Cela s’est passé au point de contrôle dit « du Kiosque » près d’Abou Dis au nord-est de Beit Leh’em. Le terroriste a commencé à courir en direction des gardes-frontières, brandissant son arme. Il s’est dirigé vers l’un des soldats qui a réussi à esquiver le coup et pointer son arme sur lui. Le terroriste a été abattu et éliminé, et aucun garde-frontières n’a été touché.

Cette tentative a eu lieu à la veille de la visite du président américain à Beit Le’hem où il doit s’entretenir avec Mahmoud Abbas, celui qui incite à la violence et glorifie les terroristes.

Photo Porte-parole de la police