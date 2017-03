Tentative d’attentat au Goush Etzion

Une terroriste arabe palestinienne est montée sur le trottoire avec sa voiture et a foncé sur des soldats et des civils qui se trouvaient près d’une arrêt de bus au carrefour du Goush Etzion (Tsomet Ha-Goush). Les soldats ont réussi à l’abattre et la blesser. Elle a été transportée dans l’un des hôpitaux de Jérusalem. Une jeune femme de 28 ans, enceinte au huitième mois a été légèreement blessée est est en état de choc. Les soins lui ont été prodigués sur place.

Vidéo:



Photo Aroutz 20