Tentative d’attentat à Neve Tsouf

Un terroriste arabe au volant d’une voiture a tenté de renverser des personnes qui se trouvaient à l’entrée du village de Neve Tsouf-‘Halamich (Binyamin). Les soldats qui se trouvaient sur place ont ouvert le feu et ont gravement blessé le terroriste qui a été transporté à l’hôpital Beilinson à Petah Tikva, où il est décédé un peu plus tard. Une femme qui se trouvait avec lui a été également blessée, moins gravement, et évacuée par une ambulance du Croissant rouge.

Photo Aroutz 7