Tensions au sein du Hezbollah quant au maintien des troupes en Syrie

Des sources libanaises indiquent que le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, serait en train de faire « le ménage » au sein de son organisation. Farouche partisan du maintien de ses troupes en Syrie, il écarte peu à peu les officiers supérieurs et subalternes qui ont exprimé leur désir de voir le Hezbollah quitter le sol syrien suite à l’accord de cessez-le-feu conclu sous l’égide de Moscou et Ankara.

De plus en plus de voix s’élèvent au sein de l’organisation terroriste chiite ainsi que parmi ses partisans au Liban pour que les troupes quittent la Syrie, estimant que l’accord de cessez-le-feu constituerait une bonne occasion pour ramener les milices au Liban sur une note de victoire. Ils estiment que la position dure adoptée par Nasrallah lui est dictée directement depuis Téhéran qui a besoin de la présence du Hezbollah en Syrie pour servir ses intérêts dans ce pays.

Les partisans dûn retrait soulignent également que l’implication du Hezbollah en Syrie a été très coûteuse en vies humaines, ce qui provoque de plus en plus de protestations de la part des familles des ‘combattants’ et de contestation au sein de la société libanaise.

Photo Illustration