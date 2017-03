Tensions persistantes entre Israël et l’Allemagne ?

Les relations entre Israël et l’Allemagne, qui ont connu des jours heureux, semblent à présent être moins chaleureuses que par le passé. C’est ce qu’a souligné un haut responsable allemand qui a même estimé qu’elles étaient à présent déplorables. Il a déclaré à l’agence de presse Reuters : « Netanyahou ne nous écoute pas et la situation risque de devenir plus grave pendant le mandat de Trump ». Les Israéliens sont conscients, eux aussi de cette situation mais ils considéraient que les liens entre Israël et l’Allemagne restent malgré tout assez forts.

Comme signes de ces tensions, certains rapportent l’annulation, le mois dernier, par Angela Merkel, d’un sommet qu’elle devait tenir avec Netanyahou cet été à Jérusalem. Officiellement, cette décision serait due au fait que Berlin était trop occupée avec sa présidence du G20. Mais pour les responsables allemands, la raison est tout autre : les Allemands seraient furieux contre Netanyahou à cause de ses projets de construction dans les localités juives de Judée-Samarie, révélés après l’entrée de Donald Trump à la Maison Blanche.