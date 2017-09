Tensions au Likoud à propos des « Nouveaux Likoudnikim »

Des tensions de plus en plus visibles se font jour au Likoud depuis l’apparition du nouveau courant appelé « Nouveaux Likoudnikim », soupçonné de vouloir influer de l’intérieur sur la ligne idéologique du parti en la poussant vers le centre. Ce courant aurait déjà fait adhérer plus de treize mille nouveaux membres au Likoud qui seraient chargés de faire élire des candidats « modérés » aux meilleures places sur la liste pour les prochaines élections.

La lutte interne est montée d’un cran après que trois membres du parti – un ministre et deux députés – se soient rendus au toast organisé par ce nouveau courant à l’occasion de Roch Hachana. Il s’agit du ministre Tsahi Hanegbi et des députés Yehouda Glick et Sharren Haskel, chacun pour des raisons qui lui sont propres. Lors de ce toast, Tsahi Hanegbi a critiqué ceux qui au Likoud voient d’un mauvais oeil la création de ce nouveau courant, estimant qu’il faut laisser entrer quiconque est intéressé à adhérer au Likoud.

Suite à cela, le député David Bittan, président de la coalition, a prévenu que tout candidat du Likoud à la Knesset qui aura soutenu ces « Nouveaux Likoudnikim » sera privé du soutien des anciens du parti s’il souhaite se représenter à la Knesset. Il a précisé que Tsahi Hanegbi est inclus dans cette « liste noire ». Il a rappelé que parmi les « Nouveaux Likoudnikim » inscrits, près de deux-mille-cinq-cent sont également inscrits au parti d’extrême gauche Meretz ce qui démontre leur intention qui est d’agir de l’intérieur du parti pour modifier sa ligne politique tout en votant ensuite à gauche le jour des élections.

Photo Miriam Alster / Flash 90