La tension monte encore d’un cran entre Washington et Pyong Yang

Le gouvernement nord-coréen a répété une fois de plus que rien ne l’arrêtera dans sa volonté d’effectuer des essais balistiques ou nucléaires. « Nous en feront chaque semaine, chaque mois et chaque année », a déclaré martialement le ministre nord-coréen de la Défense Hyon Yong-chol. Il a également menacé les Etats-Unis de ‘réponse cinglante’ en cas d’attaque américaine. Et pour montrer ses muscles, le gouvernement nord-coréen a organisé un imposant défilé militaire comme seul lui sait le faire, et a procédé un tir de missile balistique mais qui a échoué.

De leur côté les Etats-Unis ne sont pas en reste. En visite au Japon, le vice-président Mike Pence a menacé la Corée du Nord par Pékin interposé: « Où vous vous occupez de la Corée du Nord ou c’est nous qui le ferons ». Il a indiqué que les Etats-Unis préféreraient une solution diplomatique et pacifique mais a conseillé au dictateur Kim Jong-un « de ne pas tester la détermination du président Donald Trump ». Il a rappelé les récentes frappes américaines en Syrie et en Afghanistan.

Et pour rajouter les actes aux paroles, le Pentagone a envoyé mardi matin deux portes-avions, le Nimitz et le Ronald Reagan vers la Corée du Nord.

On est loin de la politique de « patience stratégique » adoptée par l’Administration Obama, et qui là aussi a montré son inanité.

Photo Facebook