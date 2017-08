« Il est temps de rendre misérables les vies des dirigeants du Hamas »

Israël doit repenser sa politique à l’égard du groupe terroriste Hamas, a déclaré un ancien responsable du Mossad à la radio de l’armée, notamment en ce qui concerne le retour des prisonniers israéliens et des soldats de Tsahal tués dont les corps sont retenus en otage dans la bande de Gaza……Détails…….

Rami Igra, ancien chef de l’unité MIA du Mossad, a déclaré que dans les circonstances actuelles il n’y avait aucune possibilité réaliste pour Israël et le Hamas de parvenir a un accord garantissant la libération des captifs détenus à Gaza.

Le groupe terroriste Hamas retient actuellement trois israéliens captifs : Avraham Abera Mengisto, un israélien d’origine éthiopienne atteint de troubles mentaux, Hasham al-Sayed et Juma Ibrahim Abu Ghanima, deux arabes israéliens.

En outre, le Hamas retient les corps de deux soldats de Tsahal tués lors du conflit de 2014, Hadar Goldin et Oron Shaoul, demandant à Israël de libérer des dizaines de terroristes comme condition préalable à des négociations.

Le seul remède, a déclaré Igra, est de faire pression directement sur les dirigeants du Hamas, qui, depuis des années, profitent de la générosité de l’aide internationale destinée aux résidents de la bande de Gaza.

« Nous devons nous occuper des dirigeants (du Hamas). Nous devons rendre la vie de ces leaders, qui vivent la belle vie, misérable. »

« Dans les négociations entourant les efforts visant à retourner les corps des soldats de l’opération Bordure Protectrice, il y a une distance infranchissable entre nous et les exigences faites par le Hamas.

Israël ne peut même pas commencer les négociations, et les familles (des soldats) le savent. »

Les sanctions sur Gaza ne sont pas viables politiquement, a-t-il soutenu, en raison de la pression internationale.

« Nous ne pouvons rien faire contre la fourniture de nourriture et d’électricité, aucune de ces options n’est viable en raison de la pression internationale sur Israël, qui ne nous le permettrait pas.

Mais nous pouvons rendre la vie des dirigeants du Hamas très désagréable : arrêter de les traiter dans l’hôpital Ichilov (Tel Aviv), aller après leurs comptes en banque, les frapper dans leurs portefeuilles et leur vie quotidienne est faisable. »

Source Juif.Org / koide9enisrael

Photo by Abed Rahim Khatib/ Flash90