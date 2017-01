Témoignage poignant du Rav Goren après la Guerre des Six Jours

Dans le cadre des préparatifs des festivités qui vont marquer cette année le cinquantième anniversaire de la Guerre des Six Jours et de la Libération de Jérusalem, le ministère de la Défense a permis la diffusion d’un certain nombre de témoignages, de photos et de films d’une grande valeur historique datant de cette époque.

Parmi ces documents se trouve un enregistrement d’une minute plutôt impressionnant : les bénédictions du Rav Shlomo Goren z’l, aumônier général de Tsahal, adressées aux soldats avant leur départ aux combats qui semblaient décisifs pour la survie de l’Etat d’Israël.

Le message est poignant : « Soldats de Tsahal, sur terre, dans les airs et dans la mer, D. est avec vous, héros courageux. Ecoute Israël, vous allez mener aujourd’hui une guerre contre vos ennemis. C’est un grand jour pour le peuple d’Israël, dans vos pas, à la veille du combat décisif pour la délivrance d’Israël de ses ennemis qui se sont levés contre lui pour l’exterminer et le détruire ».

Le Rav Goren a encore déclaré : « Mes chers soldats, les yeux de tout Israël sont tournés vers vous. Que votre cœur ne craigne rien, n’ayez pas peur, ne vous arrêtez pas devant eux car l’Eternel votre D. vous accompagne pour combattre pour vous vos ennemis et vous sauver ».

Le ministère de la Défense nous livre également le témoignage du Rav Goren, présent quelques jours plus tard au Kotel reconquis par les soldats israéliens pour y sonner du Chofar, juste après la Guerre. Evoquant cet événement particulier, il a déclaré : « Je pense que c’est la première fois, depuis la destruction du Temple, qu’un Sefer Tora et un Chofar se sont trouvés à cet endroit ».

Le Rav Goren a raconté ce qu’il a fait lorsque les soldats sont entrés dans la Vieille Ville de Jérusalem : « J’ai pris mon Sefer Tora et mon Shofar, je suis sorti de ma voiture et je me suis mis à courir vers la Porte des Lions ».

Il a alors rencontré Motta Gur, commandant des parachutistes, avec ses hommes : » Les soldats chantaient ‘Yeroushalayim chel Zahav. J’ai couru vers le Kotel, je me suis jeté à terre puis je me suis relevé pour prononcer la bénédiction de ‘Chehéh’yanou’. Je sentais la présence de la providence divine ».

Le Rav Goren a indiqué ensuite qu’il a récité le Kadish en souvenir des militaires tombés au combat, a envoyé son chauffeur chercher le Rav Zvi Yehouda Kook et lorsque celui-ci est arrivé, ‘tout le monde a éclaté en sanglots’. Suivent ensuite ses témoignages, tout aussi émouvants, sur le Kever Rahel et l’arrivée à Hévron au caveau des Patriarches.