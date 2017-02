Témoignage sur l’attentat : ‘Il a brandi deux tournevis et a essayé de me poignarder’

De nouveaux témoignages ont été recueillis sur l’attentat perpétré dans l’après-midi à Petah Tikva. L’un des passants qui a participé à la capture du terroriste et qui a été blessé, a raconté depuis l’hôpital Beilinson, qu’il avait entendu des tirs et ensuite des cris dans la rue : « Le terroriste courait et je me suis lancé à sa poursuite dans deux ou trois rues avec quatre autres personnes ». Il a poursuivi son récit, indiquant que l’agresseur était entré dans un magasin de machines à coudre : « Je suis entré derrière lui. Il a alors brandi deux tournevis et a essayé de me poignarder. J’ai pris une chaise pour l’en empêcher mais il a tout de même réussi à me frapper à l’oreille et au cou ».