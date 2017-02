Tel-Aviv, une suite luxueuse aménagée sur la plage…

Dans le cadre de la campagne internationale de promotion de Tel-Aviv, La ville de Tel Aviv-Jaffa, le Ministère Israélien du Tourisme et le groupe hôtelier Brown Hotels Urban Collection ont lancé un projet unique au monde : l’aménagement d’un poste de secours en suite luxueuse éphémère. Cette suite, actuellement en rénovation, offrira les mêmes services qu’un hôtel 5 étoiles avec tout le confort habituel, ainsi qu’un concierge privé et même un room-service.

Un concours international a été lancé en partenariat avec le site Hotels.com, pour remporter un séjour atypique de 4 jours à Tel-Aviv dans un original poste de secours transformé : une expérience unique au monde qui promet d’être inoubliable !

LE CONCOURS

Les participants doivent se prendre en photo en tenue de plage (ex. : maillot de bain, tong, bouée, lunettes de soleil…), avec comme arrière-plan leur ville, en indiquant la raison pour laquelle ils méritent de remporter ce superbe voyage !

Ils ont jusqu’au 5 mars pour poster leur cliché avec le Hashtag #TAKEME2TELAVIV sur leur compte Instagram, qui doit être en accès public.

Les participants doivent également s’inscrire via le site http://fr.citiesbreak.com/

Ministre du Tourisme, Yariv Levin : « Au cours des deux dernières années, le Ministère du Tourisme a révolutionné sa démarche de commercialisation et nous nous lançons maintenant sur de nouveaux marchés de niche et développons des campagnes de marketing créatives, en particulier sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de notre campagne Two Cities One Break, ce projet vise à promouvoir les villes de Tel-Aviv et Jérusalem. Chaque ville a ses propres attributs. En ce qui concerne Tel-Aviv, nous nous concentrons sur la vie nocturne, les spécialités culinaires, et ses plages célèbres. Nous sommes actuellement dans une dynamique positive, 2016 s’est achevé sur une hausse de 4% pour le tourisme. »

Maire de Tel Aviv-Jaffa, Ron Huldai : « La transformation d’un poste de secours en suite luxueuse pour les touristes est le parfait exemple de l’innovation qui contribue au succès de Tel Aviv-Jaffa, que ce soit dans le domaine des technologies, du tourisme et de l’art de vivre. Ce projet unique tire profit des plages de renommée mondiale de Tel Aviv-Jaffa d’une manière passionnante et créative, nous donnant un outil supplémentaire pour promouvoir la ville comme l’une des meilleures destinations touristiques internationales. »