Tel-Aviv: un gratte-ciel de 90 étages en prévision

La commission régionale de planification et construction de Tel-Aviv a donné son feu vert pour la construction d’une quatrième tour Azrieli. Il s’agit d’un gratte-ciel qui sera haut de 90 étages, alors que la plus haute tour des trois déjà existantes est haute de 49 étages. Le futur gratte-ciel sera situé sur le terrain où se dressait auparavant le bâtiment de « Yediot Aharonot ». Ce terrain a été cédé en 2013 au groupe Azrieli pour la somme de 374 millions de shekels. La tour Azrieli

Le plan prévoit également l’agrandissement du centre commercial Azrieli. La nouvelle tour comprendra des bureaux, des magasins, des appartements et des logements protégés. De même, tout le secteur sera réaménagé afin d’améliorer les conditions de circulation des transports publics et voitures, des cycles et des piétons, ainsi que les possibilités de stationnement.

Autre nouveauté, les étages commerciaux seront directement reliés à une station du futur tramway ainsi qu’à la gare ferroviaire « Ha-Shalom ». qui elle aussi subira des travaux d’agrandissement.

Photo Miriam Alster / Flash 90