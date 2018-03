Selon MoveHub, Tel-Aviv est la 9ème ville la plus chère du monde, surclassant Tokyo et New York. De plus, l’étude effectuée par le site Web MoveHub montre qu’Israël était le 10ème pays le plus cher du monde…….Détails……..



Pour effectuer ce classement, MoveHub a examine les prix des biens de consommation de base, des logements, des transports, de l’électricité et de l’eau, ainsi que les taxes et les frais de loisirs.

Les Bermudes ont été désignées comme le pays le plus cher du monde, suivies par la Suisse et l’Islande.

Le classement annuel de The Economist, quant à lui, a comparé les prix de plus de 150 articles dans 133 villes du monde. Il a constaté que, par exemple, les coûts de transport à Tel Aviv étaient 79% plus élevés qu’à New York.

Singapour a été nommée ville la plus chère du monde, suivie par Paris, qui a grimpé de cinq places de l’an dernier, Zurich (+1), Hong Kong (-2), Oslo (6), Genève (+1), Séoul, Copenhague ( +1), Tel Aviv (+2) et Sydney, qui a grimpé de quatre places par rapport à l’année dernière et a complété la liste des dix premiers.

À titre de comparaison, Bangalore, Chennai, Karachi, New Delhi, Damas, Caracas, Almaty, Lagos, Alger et Bucarest ont été présentés parmi les 10 villes les moins chères cette année.

Le Forum économique mondial a déclaré l’année dernière qu’Israël faisait partie des cinq destinations touristiques les plus chères.

