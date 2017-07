La technologie israélienne pour le mur de séparation entre les Etats-Unis et le Mexique

Ce fut l’une des promesses électorales centrales de Donald Trump: achever l’édification du mur de séparation entre les Etats-Unis et le Mexique afin de réduire de manière drastique le nombre d’immigrants clandestins.

C’est la firme israélienne Elbit Systems Ltd qui a été choisie pour fournir tout le matériel technologique qui sera installé le long de ce mur. Elbit Ltd. possède une solide expérience en ce domaine puisque c’est elle qui a équipé les installations frontalières israéliennes, notamment le long de la frontière israélo-égyptienne, pour stopper le mouvement d’immigration clandestine en provenance d’Afrique. Plusieurs délégations américaines se sont rendues en Israël y a quelques mois pour visiter cette frontière ainsi que celle entre Israël et la bande de Gaza, car les spécialistes américains ont avoué qu’ils n’arrivent pas à assurer par eux-mêmes cette mission gigantesque. Ils ont alors décidé de confier à Elbit Ltd la tâche d’équiper cette « frontière intelligente » entre les Etats-Unis et le Mexique.

Le système mis au point par une filiale d’Elbit Ltd. aux Etats-Unis est une méthode intégrative qui comprend des tours de contrôle, des radars, des caméras, des capteurs ultra-sensibles pour les infiltrations par voie de terre aussi bien que par des tunnels souterrains, des équipements de communication etc.

La compagnie israélienne a déjà commencé à faire des essais sur une portion de mur de plusieurs centaines de kilomètres au sud de l’Arizona.

Photo Wikipedia