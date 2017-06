Technologie: Israël a mis au point la parade contre les drones multirotors

Lundi au Bourget (Paris) s’est ouvert le fameux Salon international de l’aéronautique et de l’espace. C’est dans cet événement bisannuel de renom international que de nombreux pays viennent présenter ou découvrir de nouvelles inventions et innovations en matière d’aéronautique civile et militaire. Inutile de préciser que le stand israélien est l’un des plus visités.

Cette année, les industries Rafael Advanced Defense Systems Ltd présentent une innovation qui ne manquera pas d’intéresser fortement les représentants militaires de nombreux pays. Il s’agit du DRONE DOME, un laser capable de repérer à plusieurs kilomètres et détruire les drones multirotors. Ces petits appareils téléguidés sont considérés comme l’un des grands dangers de l’avenir, car ils sont petits donc difficilement repérables, très rapides, facilement maniables et ils peuvent assurer diverses missions dont celle de photographier des zones sensibles mais aussi et surtout de porter des bombes voire des armes chimiques ou biologiques dont on imagine aisément les dégâts dans des zones de forte population.

Les dirigeants de Rafael Ltd soulignent que le monde entier est aujourd’hui à la recherche de solutions face à cette nouvelle menace qui est notamment utilisée par Daech. Ce produit développé par la campagnie israélienne est le premier du genre dans le monde. L’appareil possède un système de radars très performant ainsi qu’un système laser puissant. Il est également capable de brouiller les fréquences radio utilisées par l’opérateur du drone pour guider son appareil.

Photo Rafael Ltd.