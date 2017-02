Technologie: des chercheurs israéliens vont-ils sauver l’eau de la planète?

Des chercheurs du Département de zoologie de l’Université de Tel-Aviv ont réussi à isoler et découvrir une bactérie spéciale qui contient d’énormes quantités d’arsenic. Ce produit chimique est considéré actuellement comme étant la cause principale de la pollution des eaux de la planète. Les chercheurs, en collaboration avec des collègues du Technion et de l’Université de Berkeley, en effectuant des recherches sur des éponges appelées Theonella Swinhoei, ont découvert qu’elles accueillaient cette bactérie en quantités.

Cette découverte suscite un immense intérêt dans la communauté scientifique internationale et elle a fait l’objet d’un article complet dans le magazine ‘Nature Communications’.

Les chercheurs israéliens espèrent que grâce à cette découverte, ils pourront développer une méthode efficace pour purifier les eaux, les rendre potables et également améliorer la santé de dizaines de millions d’habitants de la terre.

Photo Wikiwand