Technion: « Apartheid » version israélienne…

Les détracteurs d’Israël à travers le monde, qui accusent l’Etat juif de pratiquer l’apartheid, seraient bien inspirés de faire un tour au Technion à Haïfa. Ils y découvriraient, comme l’ont fait des étudiants juifs de cet établissement prestigieux, que des cours spéciaux sont proposés aux étudiants arabes gratuitement.

Il s’agit de cours destinés à aider les étudiants à s’intégrer dans le monde du travail dans les domaines qu’ils ont étudiés. Les étudiants y apprennent comment rédiger un CV, se comporter lors d’un entretien d’embauche, comment faire lorsqu’on veut créer sa propre entreprise etc.

L’un des étudiants juifs s’est dit choqué par une telle mesure, estimant que ces cours gratuits devraient profiter également aux juifs, et rappelant en plus l’attitude souvent très hostiles à l’Etat d’Israël des étudiants arabes de Haïfa.

La direction du Technion a justifié cette mesure qui est en vigueur depuis plusieurs années sur décision du Conseil de l’Enseignement supérieur, et qui est destinée « à aider les étudiants issus des minorités à trouver plus facilement du travail après la fin de leurs études ».

De son côté, le Conseil de l’Enseignement supérieur a expliqué: « En raison des disparités qui existent entre les sociétés juive et arabe en Israël et la sous-représentation arabe dans les universités (?) un programme a été mis en place afin de réduire ces différences et rapprocher la population arabe israélienne du monde académique. Il s’agit d’un programme holistique qui vient en aide aux jeunes arabes tout au long de leurs parcours depuis le lycée jusqu’à leur insertion dans la vie professionnelle en tenant compte des caractéristiques et problèmes spécifiques liés à cette société. Ce programme fait partie d’un plan global décidé par le gouvernement israélien qui considère comme très important l’intégration de la population arabe israélienne dans le monde universitaire et le monde du travail ».

Toute la définition de l’apartheid…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90