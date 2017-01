Taux dâ€™inflation nÃ©gatif pendant trois annÃ©es consÃ©cutives

C’est un événement pour l’économie israélienne : pour la première fois dans les annales de l’Etat, depuis sa création en 1948, l’inflation a été négative pendant trois années consécutives, entre 2014 et 2016. C’est ce qu’a indiqué le Bureau national des Statistiques en précisant qu’en 2016, son taux était évalué à moins 0,2 %, en 2015 à moins 1% et en 2014 à moins 0,2 %. Les baisses de prix les plus spectaculaires qui ont entrainé cette inflation négative en 2016 ont été relevées dans les tarifs des transports publics (12,5 %), des légumes frais (10,2 %) et des vols pour l’étranger (4,2 %), ainsi que dans les prix de la viande, de la volaille et du poisson (4,1%). On peut inclure dans cette liste également les dépenses pour le téléphone et la connexion Internet qui ont diminué de 2,7 %, et pour l’habillement (1,7 %).