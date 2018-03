Taux de fécondité: Israël en tête des pays de l’OCDE

L’office central de la statistique a publié les chiffres démographiques définitifs pour l’année 2016. Il s’avère que 181.405 enfants sont nés durant cette année, soit un taux de fécondité (nombre d’enfants par femme) de 3,11. Ceci place Israël en tête des tous les pays membres de l’OCDE! La répartition s’effectue ainsi: les femmes juives ont donné naissance à 73,9% des enfants, les musulmanes à 20,7%, les chrétiennes à 1,4%, les druzes à 1,3% et les femmes sans identité religieuse particulière 2,6%.

Par ailleurs l’OCDE a publié un rapport très positif et optimiste sur l’état de l’économie israélienne. Les pronostics de croissance sont à 3,25%-3,5% pour 2018 et 2019, dus notamment à une augmentation de la consommation intérieure et à l’exploitation des gisements de gaz. Le rapport indique également que les taux bas d’inflation et de chômage seront maintenus. De même, l’OCDE prévoit une baisse de la dette publique de 62,2% à 61,7%.

Parmi les points négatifs, l’augmentation du nombre de personnes ayant une activité professionnelle mais qui ont du mal à boucler les fins de mois!

