Les Tanzim du Fatah derrière l’attentat de ‘Havat Guil’ad?

Dans les milieux sécuritaire on émet l’hypothèse que les terroristes qui ont assassiné mardi soir le rav Raziel Sheva’h appartiendraient à une cellule des Tanzim, organe du Fatah, l’organisation dirigée par Mahmoud Abbas.

Il apparaît déjà certain que l’attentat qui a coûté la vie à Raziel Sheva’h hy »d n’était pas le fait de « loups solitaires » mais avait été minutieusement préparé. Pour la première fois depuis longtemps, un attentat à l’arme automatique a été perpétré avec de vraies armes et non des armes artisanales. Les premières conclusions de l’enquête montrent également que les impacts de balles étaient précis ce qui donne à penser que les terroristes étaient bien entraînés.

Tsahal et les divers organes de sécurité étaient au courant depuis plusieurs semaines de la préparation d’attentats sur les routes par les Tanzim dans la région de Sichem qui n’attendaient que les ordres pour agir.

Si ces informations se confirment, ce sera la première fois depuis la 2e Intifada de l’an 2000 que cette organisation autrefois dirigée par Marwan Barghouti commet un attentat à l’arme automatique. Tsahal et les services de renseignements ont désormais deux objectifs: retrouver les terroristes qui ont assassiné Raziel Sheva’h hy »d et empêcher que de nouvelle cellules des Tanzim se forment et commettent des attentats identiques.

Les habitants de ‘Havat Guilad, outre l’immense tristesse dans laquelle ils sont plongés, ont exprimé leur colère envers le gouvernement. Ils rappellent que les points de contrôle autour de Sichem avaient été levés il y a deux ans à la demande de Barack Obama et John Kerry, comme « geste de bonne volonté envers l’AP », malgré les avertissements que cela comportait des risques pour la population juive.

Preuve est faite, si l’en était nécessaire.

